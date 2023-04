Kampf gegen den Müll Aktionswoche für sauberes Sulzbach

Alle Generationen sollen in die Aktionswoche mit eingebunden werden. Die Schüler der städtischen Grundschulen und der Gemeinschaftsschule Vopeliuspark behandeln seit Wochen das Thema Müll im Unterricht und sind dabei auch kreativ. Die Kinder und Jugendlichen haben Bilder zu der Müllproblematik gemalt, diese werden während der Aktionswoche in einer Ausstellung in den Filialen der Sparkasse und in der Volksbank gezeigt. Eröffnung der Ausstellungen ist am Dienstag, 25. April, ab 16 Uhr. Zudem sind Vorträge zu den Themen Recycling und Abfallvermeidung von Sulzbachs Klimaschutzmanager Jan Henning vorgesehen. Große Präsentationstafeln, viel Informationsmaterial und Ansprechpartner wie der Baubetriebshof, die City-Wache, der Entsorgungsverband Saar, der Klimaschutzbeauftragte der Stadt, die Kommunale Dienstleistungs GmbH, eine Entsorgungsfirma, der Landesbetrieb für Straßenbau und der Saar Forst Landesbetrieb sind vor Ort, um die Bürger der Stadt auf die Problematik aufmerksam zu machen und über das Thema Müll zu informieren.