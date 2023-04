Heftige Kritik an elektronischer Verwaltung Der Zweckverband eGo-Saar steht in der Kritik

Auch in Sulzbach fällt das Urteil über die bisherige Erfolgsbilanz und die personelle Struktur von eGo-Saar unterschiedlich aus. Bernd Schlachter etwa, von der Fraktion der Freien Wähler in Sulzbach, geht mit seinem Parteikollegen Gernot Abrahams aus Quierschied mit. Zumindest, was die Personalkosten angeht. „Dieser Beurteilung stimmen wir zu 100 Prozent zu. Ein privates Unternehmen, das nicht so aufgebläht wäre, würde weniger an Kosten verursachen und hätte vermutlich bereits wesentlich mehr erreicht“, so Schlachter. Grundsätzlich aber hätte der Zweckverband eGo-Saar seine Berechtigung, wie Schlachter betont, aber „die Online-Angebote der saarländischen Kommunen sind noch immer zu gering und zum Teil nicht bürgerfreundlich.“ Hubert Jung (Bündnis 90/Die Grünen) spricht sich weiterhin für die Zusammenarbeit der Stadt Sulzbach mit dem Zweckverband eGo-Saar aus. „Eine Kommunen übergreifende Kompetenzbündelung und Vereinheitlichung digitaler Prozesse unterstützen wir“, sagt Jung. „Wir sehen auch Fortschritte, können allerdings den aktuellen Stand der Umsetzung nicht näher beurteilen. Da fehlt uns der Gesamtüberblick über die Erfolge und die Aktivitäten in den Kommunen.“ Auch von daher ließe sich die Kostenfrage bezüglich der Personalpolitik des Zweckverbandes eGo-Saar nur schwer in Relation zu den Ergebnissen bringen. Die Stadt Sulzbach indessen bescheinigt dem Zweckverband eGo-Saar „ein leistungsstarkes Angebot, das auch funktioniert“. Es gebe keinerlei Gründe, aus dem Zweckverband auszusteigen. „Neue Herausforderungen benötigen eben auch personelle Ressourcen, die der Zweckverband eGo-Saar in den letzten Jahren noch nicht hatte“, schreibt die Stadt.