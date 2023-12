Hobbyausstellung in Alsfassen Von Selbstgestricktem bis Kaffee-Schmuck

Die Hobby- und Kunstausstellung der Katholischen Frauengemeinschaft St. Anna im St. Wendeler Stadtteil Alsfassen hat gegenüber den sonst in dieser Jahreszeit üblichen Advents- und Weihnachtsmärkten einen großen Vorteil: Sie findet in der Halle statt. Unter dem Dach des Kulturzentrums in Alsfassen konnten insgesamt sechzehn Aussteller ihre selbst gemachten Produkte und Kunstwerke dem Publikum präsentieren. Dabei war vor allem auch die Vielfalt und die Qualität der Heim-, Hand- und Kunstarbeiten bemerkenswert.