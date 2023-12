Ausstellung in St. Ingbert Rückblick auf die Kunst von Dieter Trost

Das früheste Werk dieser Retrospektive, eine Wachsstiftzeichnung aus dem Jahr 1959 mit dem Titel „Junge Liebe“ ist seiner Frau Traudel gewidmet und rahmt zusammen mit dem letzten Werk „Adieu“ aus dem Jahr 2019 die Zeitspanne dieser Bilderschau. Dazwischen spannt sich der Bogen über St. Ingberter Ansichten und Wahrzeichen, die Trost teilweise collageartig zusammenfügte und Jahresblätter, die er lange Zeit zum Jahreswechsel fertigte. Sie erinnern an den feinsinnigen Künstler, der sich in seiner Heimatstadt stets rege am Kulturleben beteiligte und einige bekannte Logos gestaltete. Akribisch ausgearbeitete Grafiken wiederum rufen den Künstler in Erinnerung, der sich 1968 über einen Ehrenpreis der Stadt Salzburg freuen durfte und gerne detailgenau arbeitete. Aktzeichnungen erinnern an sein gemeinsames Wirken mit Berufskollegen. Seine freien Werke zeugen von der Liebe zur Natur und einer großen Freude am künstlerischen Gestalten, das die Realität gekonnt in feinsinnige Empfindungen transformiert.