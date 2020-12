Burbach : Streit um den Lärmschutz im Weyerbachtal

Burbach Die Grünen im Bezirksrat West fordern, dass das Land etwas unternimmt gegen Lärm und störende Gerüche von einem Abfall-Entsorgungsgelände in Burbach. Landtagspräsidentin Isolde Ries (SPD) spielt den Ball zurück – und nimmt die Grünen in die Pflicht.

Allerdings sei es nicht Aufgabe der Stadt Saarbrücken, dort etwas zu bauen. Vielmehr müsse das Umweltministerium und das ihm unterstellte Landesamt für Umwelt- und Arbeitsschutz (LUA) etwas unternehmen. Bezirksbürgermeisterin Isolde Ries solle in ihrer Funktion als Landtagsvizepräsidentin auf „ihren SPD-Umweltminister einwirken, damit dieser in Sachen Weyerbachtal endlich tätig wird“.

Ries sieht darin eine Aufforderung der Grünen, sie möge sich beim Land für neue Bäume an dieser Stelle einsetzen. Darauf entgegnet sie, das Umweltministerium könne dort gar keine Bäume pflanzen, da dieser Geländestreifen der Stadt Saarbrücken gehöre. Sie fände es „ganz toll, wenn die Grünen als Teil der Rathauskoalition hier die Bepflanzung veranlassen würden“. Ries sagt, das Land sei für die Firma nach dem Immsissionsschutzrecht zuständig. Das Landesamt für Umwelt und Arbeitsschutz ( LUA) überwache daher die Einhaltung des Immissionsschutzes in Bezug auf Lärm, Staub und Gerüche.

Nur bei überhöhten Messwerten könne das LUA handeln und Auflagen machen. Nicht in seinem Handlungsbereich finde sich das Pflanzen von Bäumen als Sichtschutz, insbesondere auf fremden Grundstücken. Da Messungen bei der Firma kein Überschreiten der Höchstwerte anzeigen, gebe es für das LUA keinen Handlungsbedarf. Die plakative Forderung der Grünen, die Landesregierung möge doch etwas unternehmen, laufe ins Leere.

Isolde Ries versichert: „Die Landesregierung hat etwas unternommen. Sie hat gemessen, und die Werte sind nach dem Immissionsschutzgesetz in Ordnung.“ Die SPD-Politikerin sieht durchaus, dass das für die Nachbarn kein Trost ist. „Sie sind tatsächlich belastet, insbesondere, weil sie nach dem Fällen der Bäume den Betrieb nun ständig vor Augen haben.“ Initiativen des Bezirksrates West ab Juli hätten nun zu Zusagen der Firma geführt, mit freiwilligen Maßnahmen zur Entspannung der Situation beizutragen: „Die Radlader bekommen für das vorgeschriebene Tonsignal beim Rückwärtsfahren eine angenehmere, ohrenschonende Frequenz.“ Außerdem werde die Öffnung der Abfallboxen weg von den Anlieger-Grundstücken gedreht und überdacht. Ries ergänzt: „Jetzt fehlt noch der Sichtschutz durch große Bäume, das kann nur die Stadt veranlassen. Ich bin mir sicher, dass die kommen werden, haben doch wir, also die Anwohnerinnen und Anwohner und der Bezirksrat West, mit den Grünen nun eine starke Verbündete in der Stadtregierung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Grünen das nur deshalb nicht durchsetzen, weil sie selbst und nicht das Land zuständig und handlungsfähig sind.“