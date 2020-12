Weihnachtsaktion der DLRG Völklingen : Geschenke für den Schwimm-Nachwuchs

VÖLKLINGEN Aktion der Deutschen Lebensrettungs-Gesellschaft in Völklingen. Training fällt ja derzeit aus.

Mit einer Geschenkaktion hat die Völklinger Ortsgruppe der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) ihre aktiven Mitglieder überrascht. „Wir wollten zeigen, dass wir noch da sind“, sagt die Vereinsvorsitzende Tanja Wendt. 94 personalisierte Badetücher überreichte sie. an die Schwimmerinnen und Schwimmer. Auf jedem Tuch steht der Name. Tanja Wendt setzte sich kürzlich in den DLRG-Bus und fuhr die Präsente zu den Vereinsmitgliedern. Unterstützt wurde sie vom stellvertretenden Vorsitzenden Eric Christmann und Trainer Reiner Frey. Das Trio war viele Stunden unterwegs, die Mitglieder kommen aus dem ganzen Saarland. In einer Whatsapp-Gruppe hatte der Vorstand angekündigt, wann er in wo Station macht. „Es waren alle zuhause“, sagt Wendt. Die Kinder machten große Augen, als das DLRG-Einsatzfahrzeug vorfuhr und die Vorsitzende klingelte. „Sie haben sich alle gefreut.“ Neben dem Badetuch überreichte sie noch Schokolade und Weihnachtsgrüße mit Gedichten. Mit dem Geschenk bedankt sich die Vereinsführung bei den Mitgliedern für ihr diszipliniertes Verhalten im Völklinger Hallenbad. Als im September das Training wieder startete, hielten sich auch die Kinder vorbildlich an alle Abstandsregeln. „Wir sind stolz, dass es so gut geklappt hat“, betont Wendt. Um so enttäuschter war der Nachwuchs, als die DLRG das Training Anfang November erneut stoppen musste. Die jüngsten Sportler konnten das nicht verstehen, sie hatten doch nichts falsch gemacht. „Für die Kleinen war das schlimm“, sagt Tanja Wendt.