Das Haus von Michael Elss in Gersweiler : Ein Traum für Uncle Sam und ein Weihnachtswunderland

Sehr amerikanisch wirkt das Haus von Michael Elss in Gersweiler. Jetzt in der Weihnachtszeit wird es auch Saison-gemäß beleuchtet. Foto: BeckerBredel

Gersweiler In der Hauptstraße 177 steht das Weihnachtshaus von Michael Elss – und das hat nicht nur eine schöne Weihnachtsbeleuchtung und zwei malerisch dekorierte Garagentore. Hier fühlt man sich in den amerikanischen Süden versetzt.

„Ich saß einst in Nordkalifornien vor genau so einem Haus auf der Veranda in einem Schaukelstuhl. Dieser Moment ließ mich nie mehr los. Jetzt habe ich das passende Haus, die Veranda und ganz neu auch den passenden Schaukelstuhl“, erzählt Elss, der viele Jahre in Malstatts Breite Straße eine Tankstelle betrieb. Markenzeichen: der Oldtimer auf dem Dach. Der alte Ford Hot-Rod war zwar nur Kulisse und Werbeträger, fahrbereit war er schon nicht mehr, als Elss ihn auf Paletten in Einzelteilen von Norwegen nach Saarbrücken schipperte, doch Markenzeichen einer Tankstelle wurde er schnell.