Fahndung der Polizei : Einbrecher stiegen in ein Haus in Sanddorf ein

Symbolbild. Foto: Frank Rumpenhorst/dpa Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Sanddorf Die Homburger Polizei fahndet nach einem oder mehreren Tätern, die am Mittwochabend in ein Einfamilienhaus im Stadtteil Sanddorf eingestiegen sind. Es handelt sich dabei um ein freistehendes Haus in der Straße „Am Rech“.

Den Tatzeitraum vermutet die Polizei zwischen 18 und 18.15 Uhr. Der oder die bisher unbekannten Täter haben zunächst den heruntergelassenen Rollladen eines Fensters im Erdgeschoss nach oben gehoben und hebelten anschließend das Fenster mit mehreren Ansätzen auf. Anschließend wurden alle Zimmer nach Wertgegenständen untersucht, ehe die Einbrecher das Anwesen auf dem Einstiegsweg wieder verlassen haben. Ob etwas gestohlen wurde, ist bislang unklar.