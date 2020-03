Kleinblittersdorf : Der Sport war und ist seine Leidenschaft

Kleinblittersdorf Wolfgang Blöchle trainierte bei der DJK Dudweiler schon früh Menschen mit und ohne Behinderungen gemeinsam.

Im Jahr 1967 war es dann aber soweit. Der damals 20-Jährige Baden-Württemberger bekam einen Studienplatz an der Universität des Saarlandes. Wolfgang studierte Germanistik und Sport in Saarbrücken. Und als er ein paar Jahre später mit dem Studium fertig war, erging es ihm wie vielen, die das Saarland nur für eine Weile besuchen wollten. Er ist geblieben und lebt mittlerweile seit 50 Jahren im schönsten Bundesland der Welt.

„Ich habe hier etwas gefunden, das mit gefallen hat. Die Saarländer sind unkompliziert, locker und man kommt mit fast allen ganz schnell in Kontakt. Das sind ganz besondere Fähigkeiten, die haben nicht alle Menschen“, sagt der heute 73-Jährige. Im Jahr 1973 trat Wolfgang Blöchle seinen Schuldienst im Saarland an und war bis zu seinem Ruhestand im Jahr 2010 Oberstudienrat. Seine Leidenschaft und sein Leben, so hat es den Anschein, war der Sport. Als Diplomsportlehrer mit Schwerpunkt Schwimmen bildete er Sportlehrer aus. Er trainierte die Jugend des Turnerbundes St. Johann im Turnen und im Handball.

Das Schicksal wollte es so, dass Wolfgang auch eine Größe im Behindertensport wurde. Sei Sohn Jan ist querschnittsgelähmt und trat als Schwimmer in die Fußstapfen seines Vaters. Wolfgang unterstützte seinen Sohn und wurde Übungsleiter beim Verein Hilfe durch Sport Quierschied und Schwimmlehrer bei der DJK Dudweiler. „Wird haben in den 1980er und 1990er Jahren bei der DJK Dudweiler bereits inklusiv gearbeitet. Behinderte Menschen haben mit nichtbehinderten Menschen zusammen trainiert. Dafür braucht man keinen Ratgeber oder Anweisungen, das muss man einfach nur machen“, so der 73-Jährige, der seit zehn Jahren in Kleinblittersdorf lebt.