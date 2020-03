Witwe berichtet über das Leben von Alex Deutsch : „Alpträume haben ihn immer begleitet“

Riegelsberg Zeitzeuge Alex Deutsch berichtete viele Jahre in Schulen über die Nazi-Zeit. Seine Witwe führt dieses Engagement fort.

So auch vor wenigen Tagen, als die 82-Jährige auf Einladung von Geschichtslehrerin Christine Conrad zu Gast in der Leonardo-Da-Vinci-Gemeinschaftsschule in Riegelsberg war. Zunächst sahen die Neuntklässler einen Film über das Leben von Alex Deutsch, den Celine Grasse vom Adolf-Bender-Zentrum mitgebracht hatte. Die klaren Worte, in denen Alex Deutsch in dem Film über sein Leben und seine Mission sprach, ging vielen Schülerinnen und Schülern sichtbar unter die Haut. Mucksmäuschenstill war es in der Klasse, die Betroffenheit war greifbar.