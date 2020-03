Coronavirus im Saarland : Bisher 29 Menschen im Saarland infiziert

Saarbrücken Das Saar-Gesundheitsministerium bestätigt die gestern bekannt gewordene Zahl von 29 mit dem Coronavirus infizierten Menschen im Saarland. Bislang sei die Infektionskette nachvollziehbar. Weitere Tests laufen.

Die Zahl der im Saarland an Corona erkrankten Personen ist mittlerweile auf 29 gestiegen. Dies hatte die SZ am Donnerstagabend gemeldet. Diesen Stand bestätigte das saarländische Gesundheitsministerium am Freitagvormittag. Weitere Fälle seien in der Tesetung.