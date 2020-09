Gehirn-Jogging mal ganz anders : Saarbrücken, Stadt des Denksports und des Lachens

Die Landeshauptstadt bietet jetzt Gehirn-Training auf Baustellen-Tafeln.

Kommunale Verwaltungen haben ja auch eine gewisse Fürsorgepflicht für ihre Bürger. Ganz neue Wege geht jetzt die Stadt Saarbrücken, die neuerdings mit Denksportaufgaben auch für eine geistige Fitness ihrer Einwohner sorgen will: In der Straße am Sprinkshaus in Gersweiler, kurz vor der französischen Grenze, wird eine Sperrung ab dem 21. September angekündigt, verbunden mit dem Hinweis (wörtlich): „An den Tagen an denen gefräst / bzw. asphaltiert wird, / zeitweise auch nicht möglich / ist die Zufahrt erschwert bzw.“ Da fällt mir gleich der Deutschunterricht aus alten Tagen ein, wenn die Lehrerin immer wissen wollte: „Was will uns der Dichter damit sagen?“ Nach ein wenig Gedankenakrobatik ist aber klar, dass da die vorletzte und die letzte von vier Zeilen vertauscht wurden und es eigentlich heißen soll: „An den Tagen an denen gefräst, bzw. asphaltiert wird, ist die Zufahrt erschwert, bzw. zeitweise auch nicht möglich.“