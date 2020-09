Lange Kaufwochenenden und ihr Nutzen in der Region : Einkaufssonntage helfen Handel im Regionalverband jetzt nur bedingt

Saarbrücken Extralange Kauf- Wochenenden bringen mehr Kunden nach Saarbrücken. Und zwar auch ohne Extra-Events. In den Umland-Kommunen sind solche Sonderöffnungszeiten der Geschäftswelt wegen der Veranstaltungsverbote keine Hilfe.

Bei schönstem Sonnenschein genossen die Saarbrücken-Besucher den verkaufsoffenen Sonntag am 6. September. Gerade nach den vergangenen Wochen und Monaten, in denen die Corona-Krise den Saarbrücker Einzelhandel schwer getroffen hatte, bot das zusätzliche Einkaufsangebot am Sonntag einen guten Anreiz, in die Stadt zu kommen.