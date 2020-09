Saarbrücker Gastronomie : Stadtrat: Nein zu Heizpilzen facht Streit über Hilfen für Wirte an

Stadtrat: Nein zu Heizpilzen facht Streit über Hilfen für Wirte an

Heizpilze (Symbolfoto) sollten den Wirten vor allem am St. Johanner Markt über den Winter helfen. Der SPD-Antrag fand im Stadtrat keine Mehrheit. Foto: dpa/Daniel Karmann

Saarbrücken (esi/red) Heizpilze werden der Saarbrücker Gastronomie nicht über den Winter helfen. Der Stadtrat beschloss am Dienstag, dass die gasbetriebenen Wärmespender verboten bleiben. Die Sozialdemokraten hatten beantragt, dieses Verbot in der Corona-Krise auszusetzen.

Außerdem solle die Stadt ein Förderprogramm für elektrisch betriebene Heizpilze auflegen. Die Jamaika-Koalitition lehnte den Antrag ab. Die Ratsgrünen sehen bei der Unterstützung von Gastro-Betrieben das Land in der Pflicht. Sie erwarten, dass das Land zügig Gespräche unter anderem mit den Gastronominnen und Gastronomen in der Stadt Saarbrücken sowie Interessensverbänden führt. Ziel seien schnellstmöglich Unterstützungsleistungen „finanzieller und technischer Art“. Dabei solle auch die Möglichkeit von Luftreinigungsgeräten (Aerosol-Reinigungsgeräten) in den Innenräumen geprüft werden. Die Forderung der SPD nach einem Erlass der bislang gestundeten Gebühren für das Aufstellen der Stühle im Freien wiesen die Grünen mit dem Argument zurück, dafür sei eine Gegenfinanzierung oder ein Nachtragshaushalt nötig. Das gleiche gelte für ein städtisches Förderprogramm.