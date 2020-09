Bauprojekt nur verzögert oder geplatzt? : Riegelsberg: Großes Schweigen zu Investitionen am Stumpen

Obwohl das leerstehende Haus in Riegelsberg Am Stumpen 2019 einem Neubau weichen sollte, steht es noch immer. Foto: Fredy Ditgen/Fredy Dittgen

Riegelsberg Im Mai 2019, kurz vor der Bürgermeisterwahl, hatte Bürgermeister Klaus Häusle (SPD) ein Neubauprojekt am Stumpen im nördlichen Riegelsberg angekündigt – als Initialzündung zur Wiederbelebung des Nebenzentrums.

Vier Millionen Euro sollte das Projekt kosten. Die Abrissarbeiten wurden für Herbst 2019 angekündigt. Danach sollte der Neubau hochgezogen werden. Zwei junge Investoren waren als Bauherren angekündigt, Namen wurden aber nicht genannt, weil sie, laut Häusle, noch nicht an die Öffentlichkeit treten wollten. Passiert ist bis jetzt noch gar nichts. Im Gegenteil, auf Nachfrage hüllen sich alle in Schweigen. Bürgermeister Häusle war zur Zeit unserer Nachfrage in Urlaub. Sein Stellvertreter, der 1. Beigeordnete Benjamin Schmidt (CDU), bestätigte den Eingang der Anfrage und kündigte an, dass Häusle sie nach seinem Urlaub beantworten werde. Die Antwort steht noch aus.