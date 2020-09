Schwerer Stand für Gastronomiebetriebe : Gersweiler: Grenze zu für Autos – außer Wochenende?

Eigenwilliger Hinweis zu Straßenarbeiten in Gersweiler. Foto: BeckerBredel

Gersweiler Die Stadt Saarbrücken plant ab der kommenden Woche eine Baustelle in der Straße am Sprinkshaus in Gersweiler, die saniert werden soll. In diesem Zusammenhang wird die Grenze in Schöneck faktisch gesperrt, erneut für mehrere Wochen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von bub