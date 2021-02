Beschlussvorschlag für Saarbrücker Bezirksrat West : Bezirksrat West diskutiert über Standort der Ausländerbehörde

Saarbrücken Resolution sieht vor, den Umzug nach Lebach rückgängig zu machen. Er sei mit vielen Nachteilen für die in Saarbrücken lebenden Ausländer verbunden.

In der Resolution heißt es unter anderem: „Allein in Burbach sind 31 Prozent der Bewohner Ausländer, in Malstatt sind es 26 Prozent, in absoluten Zahlen sind es über 12 000 Mitbürger in diesen beiden Stadtteilen. Insgesamt leben in Saarbrücken 37 000 Ausländer – das sind doppelt so viele Ausländer wie Lebach Einwohner hat.“