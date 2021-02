Zweites Theaterschiff : Neue schwimmende Bühne für Saarbrücken

Frank Lion mit seiner Maria-Helena. 2006 kaufte er die alte Peniche und baute sie für viel Geld zum Theaterschiff um. Foto: Iris Maria Maurer

Open-Air am Saarufer: Frank Lion (Compagnie Lion) hat ein zweites Schiff gekauft, es ergänzt das Angebot seines Theaterschiffes Maria Helena.

Das Theaterschiff Maria-Helena, das unterhalb der Alten Brücke in Saarbücken liegt, bekommt Zuwachs. Besitzer Frank Lion, Chef und Gründer der „Compagnie Lion“, hat ein zweites Schiff gekauft, eine „kleine Schwester“ für die Maria-Helena, wie er das nennt. Das neue Schiff wird am 26. Februar am Ende des Bürgerparks (RoRO-Anlage) mit Kränen in die Saar gesetzt. Die zweite schwimmende Spielstätte für Saarbrücken soll Mitte April eröffnet werden. Liegeplatz ist neben dem Theaterschiff Maria- Helena am Willi-Graf-Ufer.

Seit Mai 2007 gibt es die Maria-Helena, ein Schiff des Typs Peniche, als Kultur-Ort in Saarbrücken, mit dem auch touristisch geworben wird. Lion hat das Schiff, das bereits 110 Jahre alt ist, 2006 als Spielstätte für seine Compagnie erworben und umbauen lassen. Die Maria Helena wird für Theater, Konzerte und Kino genutzt, Lion vermietet sie aber auch für Privatveranstaltungen. Außerddm unternimmt er Fahrten über die Saar und legt auch in anderen Kommunen an und bietet dort Veranstaltungen.

Lion hatte sich, weil die Arbeit durch die Pandemie extrem eingeschränkt war, 2020 nach neuen Formaten umgeschaut und hatte Open Air Veranstaltungen am Ufer der Saar initiiert. Diese Programm-Linie kann er jetzt durch den Schiffs-Zukauf ausbauen. Zuschüsse bekam er nach eigener Angaben durch das Bundes-Förder-Programm „Neustart Kultur“.