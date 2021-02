Eltern erhalten Fragebogen per Post : Neues Verfahren zur Schuleignung

Regionalverband Fragebogen soll helfen, herauszufinden, ob eine zusätzliche Förderung sinnvoll ist.

Dazu Regionalverbandsdirektor Peter Gillo: „Dieser Fragebogen ersetzt nicht – wie einige vielleicht befürchtet haben – die Schuleingangsuntersuchung. Er dient unserem Gesundheitsamt nur zur Priorisierung, damit wir in den kommenden Wochen zuerst jene Kinder untersuchen, bei denen wir nach Auswertung der Fragebögen einen individuellen Förderbedarf vermuten.“ So können bereits vor der Einschulung entsprechende Fördermaßnahmen möglichst früh eingeleitet werden.

Allen 2700 Kindern wird also bis zur Einschulung mindestens ein Terminangebot zur Schuleingangsuntersuchung gemacht werden können. Hierzu lädt das Gesundheitsamt in der Regel zwei bis drei Wochen vorher ein. Die Untersuchungen finden dann meist in den Räumen des Gesundheitsamts statt, aktuell in den Außenstellen in Völklingen und in Saarbrücken-Dudweiler.