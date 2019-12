Wetterprognose : Nassgrau und teils glatt im Saarland

Offenbach/Saarbrücken Die Saarländer müssen sich in den kommenden Tagen auf Schauer oder Schnee einstellen. Es kann auch rutschig werden.

In den kommenden Tagen gibt es in Rheinland-Pfalz und im Saarland immer wieder Schauer oder Schnee. Teils kann es dann auch glatt werden, wie die Experten vom Deutsche Wetterdienst (DWD) am Mittwoch (11. Dezember) in Offenbach mitteilten. Im Laufe des Mittwochs könne es in den höheren Lagen durch überfrierenden Regen rutschig werden. In den tieferen Regionen sei mit Regen oder Schneeregen zu rechnen. Dabei wehe der Wind am Morgen mäßig mit starken, im Bergland auch mit stürmischen Böen. Die Temperaturen klettern laut DWD im Tagesverlauf auf maximal sechs, im Bergland auf null bis drei Grad.