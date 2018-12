später lesen Julian Dawson live in Eschringen Eschringen: Julian Dawson gastiert wieder Teilen

Der englische Singer/Songwriter Julian Dawson ist am Freitag, 7. Dezember, 20 Uhr, live in Eschringen im Dorfgemeinschftshaus (ehemalige Schule). Im Oktober 2007, also vor gut elf Jahren, hatte Dawson sein erstes, begeistert aufgenommenes Konzert in Eschringen.