Die Uraufführung ist erst am Donnerstag, aber das Interesse an dem Stück „Marx und Gandhi face to face“ ist so groß, dass das Theater im Viertel am Landwehrplatz eine Zusatzvorstellung ansetzen musste.