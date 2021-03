Beratung : Schule fertig, was dann? Berufsberatung online

Saarbrücken Jugendliche müssen sich zeitnah entscheiden, welchen beruflichen Weg sie nach der Schule einschlagen wollen. In Anbetracht von über 300 schulischen und dualen Ausbildungsberufen und über 8 500 Bachelorstudiengängen ist es für junge Menschen gar nicht so einfach, den Überblick zu behalten und den für sich passenden Weg zu finden.

„Schule und was dann – Ausbildung oder weiterführende Schule?“ heißt es am Dienstag, 16. März von 16 bis 17.30 Uhr. In der Veranstaltung gibt die Berufsberatung Orientierung zur dualen und schulischen Ausbildung und informiert über die verschiedenen Bildungsgänge, die an weiterführenden Schulen im Saarland und im angrenzenden Rheinland-Pfalz angeboten werden. Sie richtet sich an Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 9 und 10, die in diesem oder dem kommenden Jahr die Schule mit dem Haupt- bzw. Realschulabschluss verlassen werden bzw diese Abschlüsse bereits haben.