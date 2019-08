NS-Terror : Sechs neue Stolpersteine zum Gedenken an Nazi-Opfer

Saarbrücken Die Landeshauptstadt Saarbrücken verlegt am Mittwoch, 28. August, um 14 Uhr sogenannte Stolpersteine, die an die Ermordung von sechs Saarbrücker Mitbürgern und Mitbürgerinnen durch die Nationalsozialisten erinnern sollen: Berta Ebeling, Johann Rupprecht, Hans Ruprecht, Josef Klemmer, Franziska Guldner und Emma Bauernfeind.

Die Steine kommen in den Boden der Gehsteige vor den damaligen Wohnhäusern der Betroffenen in der Spicherberg­straße 71, in der Rubensstraße 72, beides in Alt-Saarbrücken, und in der Bülowstraße 34 in Malstatt.