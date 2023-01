Burger, Bowls und Co. : Neuer Burger-Laden eröffnet in Saarbrücken – worauf Gäste sich freuen können

Saarbrücken Gute Nachrichten für Fans von Burgern und Bowls: Die Saarbrücker Gastro-Szene bekommt Zuwachs. Mitten im Herzen der Landeshauptstadt macht am Freitag ein neuer Laden auf. Was die Besucher dort erwartet.

Die Gastroszene in Saarbrücken bekommt Zuwachs – und das schon Ende dieser Woche. Der aus Homburg bekannte Burger-Laden „Memory Burger“ expandiert nach Saarbrücken. Die Eröffnung in der Straße In der Ufergasse 2 nahe der Berliner Promenade ist bereits an diesem Freitag, 13. Januar, ab 17 Uhr.