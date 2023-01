The B-Section in der Kettenfabrik St. Arnual : Endi Caspar und Jochen Lauer: Viel mehr als die B-Seite

Der Garten der Kettenfabrik St. Arnual ist immer wieder auch Spielort vor allem für Jazzkonzerte wie hier vor zwei Jahren mit Uli Brodersen (Gitarre), Andrea Reichhart (Gesang) und Jochen Lauer (Bass). Jochen Lauer eröffnet nun mit Endi Caspar die neue Saison in der Kettenfabrik. Foto: Sebastian Dingler

Saarbrücken Ein neues Saitenduo eröffnet die Saison in der Kettenfabrik St. Arnual. Endi Caspar und Jochen Lauer machen gemeinsame Sache in der Formation „The B-Section“. Und auch sonst steht einiges an in dem schönen Kulturort.

Der Gitarrist Endi Caspar und der Bassist Jochen Lauer kennen sich seit 15 Jahren von einer Reihe Engagements als Sidemen oder als Theatermusiker. Nun haben sie Lust, mal ganz vorne zu spielen. In der Kettenfabrik St. Arnual eröffnet sich am 21. Januar die Gelegenheit, vom Hintergrund in den Vordergrund zu treten. Ihr gemeinsames Projekt nennen sie augenzwinkernd The B-Section.

Das Duo spielt vorwiegend instrumentale Eigenkompositionen und Interpretationen. Die Musiker durchbrechen gerne stilistische Grenzen und verbinden unterschiedliche Genres zu einer abwechslungsreichen und dynamischen Klangmischung. Immer mit auf der Bühne ist die jazztypische Freude an Interaktion und Improvisation.

Am 21. Januar nimmt sich die B-Section noch zusätzlich Verstärkung mit ins Boot: Bei einigen Liedern wird Christian Balzer – der auch mit den beiden in der Band Trash Jazz spielt – an Schlagzeug und Percussion zu hören sein. Außerdem sorgt der Akkordeon-Virtuose Vincenzo Carduccio für noch mehr Groove und gute Laune.

Mit ihrer Professionalität und Spielfreude sind The B-Section die idealtypische Eröffnung des diesjährigen Programms der ehemaligen Kettenfabrik in St. Arnual. Klaus Kühn, der Programmgestalter des rührigen Trägervereins, hat sich für 2023 mächtig ins Zeug gelegt, um ein breites Angebot von Swing bis Modern Jazz, von Volkstheater bis Kabarett, von regional bis international zu realisieren.

Beispiele gefällig? Im Februar tritt die vielgelobte Saxophonistin Cordula Hamacher mit ihrem Quartett auf. Im März kommt die Schlagzeugerin Eva Klesse mit ihrem Quartett aus Berlin in die Kettenfabrik. Die im vergangenen Jahr wegen Corona abgesagten Termine des Volkstheaters werden im April nachgeholt. Ein Open-Air-Konzert im September ist dem Bossa Nova gewidmet. Und natürlich darf das kultige Kettenjazz-Festival auch 2023 nicht fehlen: Den 5. bis 7. Oktober sollte man schon mal in den Kalender eintragen. Alle Veranstaltungen findet man unter www.ketten-fabrik.de/Programm

Idylle in der Stadt: Die ehemalige Kettenfabrik St. Arnual ist heute ein Wohn- und Kulturort. Foto: BeckerBredel