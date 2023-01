Anwohner-Angst in der Johannisstraße : Drogen und Gewalt: Das sagt die Polizei zum Brennpunkt „Pavillon“ in Saarbrücken

Einer der vielen Polizeieinsätze der vergangenen Monate in der Johannisstraße. Foto: Maxim Karpalyuk

Saarbrücken Genaue Einsatzzahlen liegen noch nicht vor, aber die Polizei räumt ein, dass sie am „Pavillon“ am Rande des Nauwieser Viertels in Saarbrücken seit Wochen verstärkt gefordert ist.