Neujahrs-Shopping : Verkaufsoffener Sonntag heute in der Saarbrücker Innenstadt – alle Termine im Überblick

Foto: dpa/Michael Reichel

Saarbrücken Wem die Tage zwischen Montag und Samstag nicht genügen, um alle Besorgungen abzuhaken, der kann sich heute auf den verkaufsoffenen Sonntag in Saarbrücken freuen. Ab 13 Uhr öffnen die Händler in der Innenstadt.

In Saarbrücken steht heute der erste verkaufsoffene Sonntag des Jahres an. Zwischen 13 und 18 Uhr öffnen die Händler in der Innenstadt ihre Türen.

Auch die Geschäfte in der Europa-Galerie sind in diesem Zeitraum geöffnet. Wie Center-Manager Dennis Bastuck mitteilt, öffnet die Gastronomie des Einkaufszentrums an diesem Tag früher – bereits um 11 Uhr.

Verkaufsoffene Sonntage im Saarland: Diese Regeln gelten

Das Ladenöffnungsgesetz im Saarland lässt bis zu vier verkaufsoffene Sonntage im Jahr zu. Verkaufsoffene Sonntage dürfen fünf zusammenhängende Stunden aber nicht überschreiten und müssen spätestens um 18 Uhr enden.

Auch muss die Sonntagsöffnungszeit außerhalb der Zeit des Hauptgottesdienstes sein. Deshalb öffnen die meisten Geschäfte im Saarland an einem verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr.

Weitere verkaufsoffene Sonntage in Saarbrücken

Die Termine für die restlichen, verkaufsoffenen Sonntage in diesem Jahr stehen bereits fest. An folgenden Sonntagen können Sie bis Endes des Jahres in der Landeshauptstadt Saarbrücken einkaufen: