150 Beschäftigte betroffen : Nach Kündigung: Das rät die Arbeitskammer den EVK-Beschäftigten jetzt

Saarbrücken An Weihnachten haben knapp 150 Beschäftigte des Evangelischen Krankenhauses ihre Kündigungen erhalten. Jetzt hat sich die Arbeitskammer des Saarlandes zu dem Vorfall geäußert – und den Betroffenen Hoffnung gemacht.

Die Kreuznacher Diakonie hatte an Weihnachten etlichen Mitarbeitern – laut der Gewerkschaft Verdi geht es um 150 Fälle – des Evangelischen Krankenhauses (EVK) in Saarbrücken die Kündigung ausgesprochen. Wie die Arbeitskammer des Saarlandes mitteilt, hätten sich seit Jahresbeginn bereits etliche Beschäftigte, die von den Kündigungen betroffen sind, an die Beratungsabteilung der Arbeitskammer gewandt.

Arbeitskammer: Schreiben der Diakonie enthalten unzumutbare Forderungen

Zudem enthielten die Schreiben teilweise unzumutbare Umsetzungsvorgaben, wie beispielsweise die Verpflichtung zur Arbeitsaufnahme im über 140 Kilometer entfernten Bad Kreuznach oder in Kirn, was von Saarbrücken aus ebenfalls nicht unter einer Fahrzeit von unter 80 Minuten pro Weg zu erreichen ist. Dazu sei – für den Fall, dass sich diese Umsetzungen nicht über eine einfache Anweisung durchsetzen lassen sollten – jeweils eine Änderungskündigung ausgesprochen worden.

Saarland: So stehen die Chancen laut der Arbeitskammer

Insgesamt ist aus Sicht der Arbeitskammer des Saarlandes das geschilderte Vorgehen der Kreuznacher Diakonie weder als wertschätzend noch fair zu bezeichnen. Es lasse zudem den christlichen Ansatz vermissen. Wer so mit engagierten Kräften in der Pflege umgehe, der fördere mit diesem Beispiel sicher nicht den Zuwachs an künftigen Fachkräften in dem von Personalmangel geprägten Bereich und trage vielmehr aktiv zum Pflegenotstand bei, so Zeiger abschließend.