Stadtkrankenhaus Saarbrücken : Mitarbeiter-Kündigung kommt Heiligabend – Kritik von Verdi und FDP an Kreuznacher Diakonie

Mitarbeiter-Kündigung kommt Heiligabend – Kritik von Verdi und FDP an Kreuznacher Diakonie

Saarbrücken Ende März schließt das Stadtkrankenhaus in Saarbrücken. 150 Mitarbeiter haben nach Verdi-Auskunft Heiligabend von der Kreuznacher Diakonie ihre Kündigung erhalten. Gewerkschaft und FDP sind empört.

Rund 150 Mitarbeiter des Evangelischen Stadtkrankenhauses in Saarbrücken haben an Heiligabend per Einschreiben ihre Kündigung erhalten. Die Gewerkschaft Verdi kritisiert den Krankenhausträger, die Kreuznacher Diakonie, für dieses Vorgehen scharf.