447 Einsätze : Arbeitsreiche Silvesternacht für die Polizei im Saarland – was alles passierte

Bisse, störende Partygäste und Brände: Die Silvesternacht war arbeitsreich für die saarländische Polizei. Eine Bilanz am Morgen.

Erwartungsgemäß war es eine arbeitsreiche Nacht für die Polizei im Saarland, wie der Sprecher der Führungs- und Lagezentrale am Morgen mitteilt. 447 Einsätze hatten die Kräfte seit dem Silvesterabend um 18 Uhr bis zum Morgen zu vermelden. „Das ist schon sehr viel“, bilanziert der Sprecher.

Verschiedene Brände im Saarland in der Silvesternacht

Dabei kam es im gesamten Saarland zu 52 Bränden. Es brannten hauptsächlich Hecken, Mülltonnen und Container. Alleine zu etwa 20 solcher Brände kam es in Saarbrücken. Zudem brannte in Neunkirchen ein Anbau eines Wohnhauses. Hierbei kam es zu einem hohen Sachschaden, aber es wurde niemand verletzt.

In Rehlingen brannte es in einem Mehrfamilienhaus. Dort wurde eine Feuerwerksbatterie im Hausmüll entsorgt und entzündete sich. Die Wohnung ist bis auf Weiteres unbewohnbar. Verletzt wurde jedoch auch hier niemand.

Zu einem größeren Einsatz für die Polizei wurde ein Kellerbrand in der Reichstraße in Saarbrücken. Hier feierten etwa 100 Gäste in direkter Nähe des Brandes einfach ausgelassen weiter. Sie zeigten keinerlei Verständnis für die Maßnahmen der Feuerwehr und Polizei. Statt kooperativ fernzubleiben, zündeten sie weiter in direkter Nähe Feuerwerkskörper. Deshalb waren starke Kräfte der Polizei nötig.

Schlägereien und Körperverletzungen

Des Weiteren war die Polizei vermehrt wegen Körperverletzungen und Schlägereien gefordert:

Besonders stach dabei ein 27-jähriger Mann in Eppelborn heraus, der unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss einer Polizeibeamtin in den Oberschenkel biss. Da er sich stark wehrte, musste ein Taser eingesetzt werden. Er wurde aufgrund seines berauschten Zustandes in ein Krankenhaus gebracht. Gegen ihn wurden mehrere Strafanzeigen eingeleitet.

Verfolgungsfahrt in Saarbrücken

In Alt-Saarbrücken entzog sich ein Fahrer zunächst einer Polizeikontrolle, indem er durch Saarbrücken flüchtete. Er fuhr dabei über die Saarbahntrasse auf die A 623. In Höhe der Anschlussstelle Dudweiler konnte der Fahrer dann jedoch gestoppt werden. Da sich die Insassen jedoch weigerten, die Türen zu öffnen, musste die Polizei eine Fahrzeugscheibe einschlagen. Der Fahrzeugführer randalierte vor Ort, was ihn jedoch nicht davor bewahrte, in Gewahrsam genommen zu werden. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Wagen wurde sichergestellt. Die weiteren Insassen konnten wieder entlassen werden, wie der Polizeisprecher mitteilte.