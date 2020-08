Die Pandemie in Zahlen : Zwei neue Coronakranke im Regionalverband

Die Pandemie in Zahlen

Regionalverband Im Regionalverband gibt es zwei neue Coronafälle. Am Montag durften aber auch zwei Personen ihre häusliche Quarantäne wieder verlassen und gelten als geheilt.

Am Montag, Stand 17 Uhr, sind im Regionalverband (RV) zwei neue Infektionen mit dem Coronavirus hinzugekommen. Da aber am selben Tag auch zwei Personen ihre häusliche Quarantäne wieder verlassen durften, bleibt die Zahl der aktuell Infizierten bei 14, wie der RV mitteilt. 13 Erkrankte wohnen in Saarbrücken, ein Fall betrifft Völklingen.