Heimatkundlicher Verein Gersweiler-Ottenhausen lädt ein : Autorin Zinßmeister liest an der Aschbachkirche

Gersweiler Der Heimatkundliche Verein Gersweiler-Ottenhausen lädt am Sonntag, 6. September, 11 Uhr, zu einer spannenden Lesung an der denkmalgeschützten Ruine der Aschbachkirche ein. Bestseller-Autorin Deana Zinßmeister liest aus ihrem Werk „Das Pestzeichen“.

In ihrem 2012 veröffentlichten Buch „Das Pestzeichen“, dem ersten Teil einer Trilogie aus der Zeit der Pest, verarbeitet Zinßmeister eine historisch belegte Schatzsuche im Jahr 1652: Nach dem Dreißigjährigen Krieg sind viele Landstriche im Reich fast menschenleer, so auch die Saargegend. Wer die kriegerischen Auseinandersetzungen überlebt hat, leidet Hunger oder fällt der Pest zum Opfer. Die Familie der jungen Susanna hat all dies überstanden, doch dann überfallen Fremde den Hof. Nur Susannas Vater überlebt schwer verletzt und vertraut seiner Tochter, bevor er stirbt, geheimnisvolle Schriften an, die zu einem Schatz führen sollen.