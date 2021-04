Corona im Regionalverband Saarbrücken : 28 neue Corona-Infektionen und ein Todesfall

Regionalverband Am Dienstag nach Ostern hat das Gesundheitsamt im Regionalverband Saarbrücken 28 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Außerdem ist ein 65-jähriger Mann im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Außerdem wurde dem Gesundheitsamt ein Todesfall nachgemeldet. Am 1. April ist ein 65-jähriger Patient gestorben, der zuvor positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Die Anzahl der Todesfälle im Regionalverband, die im Zusammenhang mit Covid-19 stehen, liegt damit bei 449. 45 Personen konnten am Dienstag als geheilt aus der Quarantäne entlassen werden. Somit sind aktuell 520 Menschen im Regionalverband mit dem Coronavirus infiziert. Davon leben 283 in Saarbrücken, 79 in Völklingen, 41 in Friedrichsthal, 25 in Heusweiler, 20 in Quierschied, 19 in Sulzbach, 17 in Riegelsberg, 14 in Püttlingen, 12 in Kleinblittersdorf und 10 in Großrosseln.