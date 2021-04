Aktuelle Zahlen : 67 neue Corona-Fälle im Saarland – Inzidenz steigt auf 91,3

Saarbrücken Die Zahl der Corona-Infektionen ist im Saarland auf 32 488 bestätigte Fälle angestiegen. Das sind 67 Fälle mehr als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei 91,3.

Das hat das Gesundheitsministerium am Ostermontag mitgeteilt. 941 Menschen sind in der Region an oder mit dem Coronavirus verstorben. Aktuell gibt es 1748 Infizierte. Die Zahl der Geheilten erhöht sich auf 29 799. Die Sieben-Tage-Inzidenz pro 100 000 Einwohner im Saarland liegt aktuell bei 91,3.