Wie kommt die Musikschule durch Corona? : Wie die Musikschule mit Corona klarkommen musste

Saarbrücken Thomas Kitzig erzählt im Saarbrücker Kulturausschuss über ein Pandemie-Jahr voller Improvisation und neuer Erfahrungen.

Nicht nur für Kitas und Schulen bedeutet die Covid-Pandemie eine große Herausforderung, auch für die Musikschulen. Gibt es in normalen Zeiten nichts Beglückenderes und pädagogisch Wertvolleres, als gemeinsam zu singen und zu musizieren, gilt dies in den aktuellen Virenzeiten als besonders gefährlich.

Im Kulturausschuss der Stadt berichtete Thomas Kitzig jetzt, was die Saarbrücker Musikschule alles unternimmt, um den Musikunterricht zu retten. Dabei geht es um insgesamt 2461 Schülerinnen und Schüler, davon sind wiederum 1026 Kinder, die die Musikschule in ihren Grundschulen musikalisch betreut.

Auch für die Saarbrücker Musikschule und ihren Leiter kam der Lockdown im vorigen März sehr kurzfristig. Am 13. März hieß es: am 16. März bitte schließen. „Wir haben versucht, den Unterricht auf digital umzustellen“, sagte Kitzig über einen Schritt, mit dem die Musikschule Neuland betrat.

Dabei stellte sie, ähnlich wie in den Grund- und weiterführenden Schulen nach und nach fest, an welchen Stellen es hakte. Die Musikschule hatte etwa für den Digital-Unterricht keine Computer. Lehrkräfte, Schülerinnen und Schüler mussten also ihre privaten Laptops nutzen.