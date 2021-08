Modernes Gerätehaus : Neues Zuhause für Ensheims Lebensretter

Das neue Gerätehaus der Feuerwehr Ensheim am Montag (26.7.2021) kostete zwei Millionen Euro. Es wird den linkenTeil ablösen, der zu Sozialräumen umgebaut wird. Die Tore dort werden zugemauert. Foto: BeckerBredel

Ensheim Die Feuerwehr im Flughafenstadtteil bekommt ein modernes Gerätehaus. Dafür bringt die Stadt zwei Millionen Euro auf. Doch ist der Zeitplan einzuhalten?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ein erstes „Probewohnen“ hat schon stattgefunden. Im neuen Feuerwehrgerätehaus in Ensheim wurden die ersten Autos abgestellt. Man bekam ein Gefühl, wie es sein wird, wenn im September der endgültige Umzug ansteht. Bislang waren die 63 aktiven Feuerwehrleute in Ensheim in einem alten Bau neben der Sporthalle untergebracht. Die Fahrzeughalle diente als Umkleide- und Aufbewahrungsort für die Einsatzkleidung, zwei Fahrzeuge wurden im ehemaligen Bauhof nebenan abgestellt. Es war eng, und der Dieselruß der Lkw blieb in den Kleidern hängen.

Inzwischen wurden die alten Bauhofgaragen abgerissen und dort eine große Halle für fünf Fahrzeuge errichtet. Zwei Millionen Euro hat die Stadt Saarbrücken dafür ausgegeben und Anlauf genommen, den Standort Ensheim der Freiwilligen Feuerwehr zukunftsfähig zu machen.

Anfang September steht der Umzug an. Dann kommen alle Fahrzeuge in die neue Halle, in der momentan noch gearbeitet wird. Das Licht ist noch nicht montiert, ebenso fehlen die Absauganlage für die Abgase und weitere Elektroinstallationen. Löschbezirksführer Erik Fohs ist aber zuversichtlich, dass der Termin eingehalten wird.

Danach folge der zweite Bauabschnitt. Dann werden die bisherigen Garagen zugemauert und neue Wände eingezogen. Aus der alten Fahrzeughalle wird ein Sozialtrakt mit getrennten sanitären Anlagen und Umkleidemöglichkeiten für Männer und Frauen. Aktuell sind sechs Frauen in der Feuerwehr Ensheim aktiv. Für sie gab es bislang keine Sozialräume. „Dies und die Tatsache, dass die Kleidung von Abgasen kontaminiert wird, ist gesetzlich nicht mehr zulässig“, erklärt Wehrführer Björn Weichel die Notwendigkeit des Umbaus und erinnert zugleich daran, dass in vielen anderen Feuerwehr-Gerätehäusern ähnliche Probleme zu lösen seien. Die Feuerwehr Ensheim will im Juni 2022 eine große Einweihung feiern. Bis dahin sollen alle Bauarbeiten abgeschlossen sein.