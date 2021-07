DJK Ensheim : „Rund um den Flughafen“ in Richtung Normalität

„Rund um den Flughafen“ in Richtung Normalität

ENSHEIM Die DJK Ensheim richtet ihr traditionelles Sportfest aus, das diesmal auch eine Art Ersatz für die ausgefallene 100-Jahrfeier ist.

Umso größer ist bei den Ensheimern die Freude, dass sie ihre Veranstaltung wieder durchführen und Sportlern und Besuchern ein Programm anbieten können. Von diesem Freitag, 2. Juli, bis Sonntag, 4. Juli, läuft der erste Teil der 46. Auflage des Sportfestes der DJK, das normalerweise an Pfingsten über die Bühne geht. Aufgrund der Corona-Lage wurde der Termin diesmal später gewählt, um bei der Durchführung auf der sicheren Seite zu sein.

„In Zeiten der Pandemie bedarf es einfach eines größeren Vorbereitungsaufwands“, sagt Organisationsleiter Peter Leismann angesichts der besonderen Vorkehrungen, die der Verein erfüllen muss. Unter anderem wird es in Kooperation mit einer Apotheke ein Corona-Testcenter vor Ort geben, um sowohl Teilnehmer wie auch Besucher des Sportfestes testen zu können.

Inzwischen sind die Vorbereitungen soweit abgeschlossen, sodass es an diesem Freitag losgehen kann. Das Sportfest-Wochenende steht vor allem im Zeichen des Nachwuchses, der in den vergangenen Monaten besonders unter den Auswirkungen der Pandemie zu leiden hatte. „Wir haben es geschafft, Jugendturniere auf die Beine zu stellen und freuen uns, dass die Kinder und Jugendlichen nun endlich wieder die Gelegenheit bekommen, sich im Spiel miteinander zu messen“, sagt Leismann. 40 Mannschaften von der G- bis zur B-Jugend werden beim Ensheimer Sportfest an den Start gehen, darunter alle Mannschaften der gastgebenden DJK Ensheim.