Zahlen verbessern sich Mehr Passagiere am Flughafen Saarbrücken – aber Corona ist noch nicht komplett überwunden

Spitzenreiter in der Beliebtheitsskala der Ferienflüge bleibt, wie schon seit Jahren, Mallorca mit 121 471 Passagieren, gefolgt von Antalya mit 96 315 Fluggästen und Izmir mit 11 130 Passagieren. Gut entwickelt hätten sich mittlerweile auch die neuen Ziele Djerba in Tunesien und Tuzla in Bosnien-Herzogowina. Tuzla werde vor allem von Einheimischen genutzt, die in unserer Region tätig sind und den Flieger einer langen Autofahrt vorziehen. Wegen des Hamas-Angriffs auf Israel am 7. Oktober 2023 ist das Interesse an Flügen in die benachbarte Urlaubsregion Hurghada in Ägypten zusammengebrochen. Für einen Urlaub in der Türkei sprächen derzeit vor allem günstige Preise und moderne Hotels.