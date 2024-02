Rettungskräfte-Großaufgebot Triebwerk ausgefallen – Notlandung am Flughafen Ensheim

Alarm am Flughafen Saarbrücken: Eine Piper PA34-220T Seneca III musste am Rosenmontag auf dem Flughafen Saarbrücken notlanden, nachdem ein Triebwerk bei der Maschine ausgefallen war. Der Pilot meldete nach Angaben der Feuerwehr Probleme im Anflug, den Ausfall eines Triebwerks und eine Notlandung an.