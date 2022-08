Demo gegen Krieg in Saarbrücken : „Es ist jetzt an der Zeit weitere Hilfsmaßnahmen für die Ukraine zu starten“

Foto: BeckerBredel 21 Bilder Ukraine-Demo in Saarbrücken – OB Conradt nimmt teil

Saarbrücken In Saarbrücken hat erneut eine Demo gegen den Krieg in der Ukraine stattgefunden. Neben einer Schweigeminuten wurden auch wieder Reden gehalten – unter anderem von OB Uwe Conradt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von BeckerBredel

Rund 150 Teilnehmer, darunter auch Oberbürgermeister Uwe Conradt, demonstrierten nach Angaben der Polizei am Sonntag auf dem Max-Ophüls-Platz in Saarbrücken gegen den Krieg Russlands in der Ukraine. Zunächst gedachten die Teilnehmer in einer Schweigeminute den gefallenen ukrainischen Soldaten. Im Anschluss wurde die ukrainische Nationalhymne gespielt. Denys Kovalenko von der Bürgerinitiative Info.Saar.UA, die die sonntäglichen Kundgebungen organisiert, bedankte sich bei seiner Begrüßungsrede bei allen Unterstützern.

Danach war das Mikrofon wie jeden Sonntag wieder frei für Redebeiträge. Als erstes ergriff Uwe Conradt das Wort. „Wir stehen hier, um an alle Regierungen des Westens zu appellieren bei der Hilfe zur Ukraine nicht nachzulassen. Es ist jetzt an der Zeit weitere Hilfsmaßnahmen für die Ukraine zu starten“, erklärte Conradt. „In unserer Stadt gibt es viele Menschen, die sich für die Menschen in der Ukraine engagieren. Bitte hören sie auch hier nicht auf und bitte stellen sie auch weiterhin Wohnraum zur Verfügung, engagiert euch weiter, so dass Integration gelingt, seid weiter solidarisch.“, bedankte sich und appellierte Conradt an die Saarbrücker Bürger.