Saarbrücker Sommermusik 2022: Letzte Ausgabe mit Thomas Altpeter : „Mister Sommermusik“ macht sein letztes Festival

Nein, er geht nicht zum Lachen in den Keller, wie manche denken. Hier macht Thomas Altpeter fröhlich Faxen fürs Foto. Im HIntergrund die Bischmisheimer Schinkelkirche, einer seiner Lieblings-Spielorte. Von dem Gotteshaus mit der feinen Akustik wohnt er nur einen Steinwurf entfernt. Foto: Krämer/KERSTIN KRAEMER

Saarbrücken Es ist, so kann man es ohne viel Übertreibung sagen, das Ende einer Ära. Am Wochenende beginnt die letzte Saarbrücker Sommermusik unter der Leitung von Thomas Altpeter. Jahrzehnte hat er die ambitionierte und von ihm gegründete Konzert-Reihe geleitet. Im nächsten Jahr wird das Festival ohne ihn stattfinden. Was dann wohl aus seiner Sommermusik wird? Nicht nur im Hinblick darauf blickt Altpeter skeptisch in die Zukunft: "Das Profil der freien Szene wird sich stark ändern", mutmaßt er.