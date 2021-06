Unterernährt im Horst an Heizkraftwerk-Kamin : Junger Falke narrt Saarbrücker Feuerwehrleute

Saarbrücken Ein unterernährtes Falkenküken im Horst des Heizkraftwerks-Kamins Römerbrücke rief die Höhenretter auf den Plan. Die kletterten die 100 Meter hohe Leiter hinauf – was dem Jungvogel sichtlich mißfiel.

Die Saarbrücker Berufsfeuerwehr versuchte am Samstag ein unterernährtes Falkenküken aus dem Falkenhorst am Kamin des Saarbrücker Heizkraftwerks Römerbrücke zu retten. Die Saarbrücker Tierrettung überwachte den kleinen Vogel seit Tagen, auch mit Hilfe der regulär am Falkenhorst befestigten Webcam, mit der jedermann ständig die Brutpflege der Falken an der Römerbrücke ganzjährig beobachten kann. Ein Jungvogel machte den Tierschützern Sorge, er wurde von den Eltern nicht ausreichend gefüttert und drohte zu verenden.

Höhhenrettung der Feuerwehr im Einsatz

Schon am Freitag schaute sich die Feuerwehr die Sache an und entschied sich am Samstagmorgen für einen Einsatz der Höhenrettungsgruppe der Berufsfeuerwehr. Die verfügt über Spezielisten, die mit entsprechenden Sicherungen auf Schornsteinen, Baukränen, Hochhäusern oder Strommasten eingesetzt werden können. Die Profis der Feuerwehr bestiegen am Vormittag die etwas über 100 Meter lange Leiter zum Falkenhorst, der an der südlichen Kaminseite in Zweidrittel-Höhe befestigt ist. Zuschauer beobachteten das Spektakel vom Boden aus und sahen, wie zwei Feuerwehrmänner die endlos scheinende Leiter hinaufkletterten.