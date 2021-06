Schulpolitik : Resolution: Quierschied will Erstklässlern weite Wege ersparen

Quierschied Kinder aus Fischbach-Camphausen sollen ausgerechnet in ihrem ersten Schuljahr nicht den Weg nach Göttelborn auf sich nehmen müssen. Das fordern Gemeindeverwaltung und Gemeinderat vom Bildungsministerium.

(red) Der Quierschieder Gemeinderat hat am Donnerstag einmütig eine Resolution zur Klassenbildung an der Grundschule Fischbach-Göttelborn verabschiedet. Vertreter der AfD-Fraktion waren nicht anwesend.

Zum Hintergrund: Die Grundschule Fischbach-Göttelborn hat einen Standort in Fischbach-Camphausen und einen in Göttelborn. In Fischbach-Camphausen sind zum Schuljahr 2021/2022 32 Kinder einzuschulen, in Göttelborn 19. Wegen der vom Ministerium festgelegten „Schülerrichtzahl“, die bis zu 29 Kinder pro Klasse vorsieht, sollen mindestens drei Kinder aus Fischbach-Camphausen in Göttelborn eingeschult werden.