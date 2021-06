Kampagne startet : Frauenbüro wirbt mit Plakataktion für mehr Familienzeit von Männern

Väter wie der Kölner Johannes Albers sind noch die Ausnahme. Albers war für zehn Monate in Elternzeit. Eine neue Aktion wirbt in Saarbrücken dafür, dass mehr Männer dieses Angebot nutzen und ihrer Frau die Rückkehr in den Beruf ermöglichen. Foto: dpa/Henning Kaiser

Saarbrücken Männer in Elternzeit sind noch die Ausnahme. Eine neue Kampagne soll junge Väter ermuntern, das zu ändern.

Im Gegensatz zu Alleinerziehenden und gleichgeschlechtlichen Paaren prägten heterosexuelle Eltern mit ihrer Betreuungsaufteilung stark, welche Geschlechterrollenbilder Kinder verinnerlichen. Um von Anfang an zu zeigen, dass Männer zum Beispiel trösten, sich um Körperpflege kümmern und Gute Nacht-Geschichten erfinden können oder dass Frauen erfolgreich im Beruf, nicht dauernd im Haushalt verfügbar und voller Vertrauen in Papas Fähigkeiten sind, müsse dies vorgelebt werden. Katharina Kunze weiter: „Viele Paare entscheiden sich beim ersten Kind für das klassische Modell, weil dies gesellschaftlich akzeptiert ist und bei allen Veränderungen und Herausforderungen mehr Sicherheit verspricht. Das führt dazu, dass die Karriere der Frau stagniert, so dass sie beim zweiten Kind aus finanziellen Gründen ebenfalls daheim bleibt. So entsteht ein Teufelskreis, der damit endet, dass Saarländerinnen nicht mal halb so viel Rente beziehen können wie Saarländer.“