Dienstag und Mittwoch : Johannisbrücke in Saarbrücken wird zeitweise für Autofahrer gesperrt

Saarbrücken Die Saarbrücker Johannisbrücke ist schon länger für Lkw gesperrt. In den kommenden Tagen müssen auch Autofahrer einen Umweg einlegen. Die Gründe.

Die Johannisbrücke in Saarbrücken wird am Dienstag und Mittwoch für Autofahrer teilweise gesperrt. Das teilte das Landesamt für Straßenbau mit. Die 1967 erbaute Brücke muss weiter von Experten auf ihre Sicherheit geprüft werden.

Deshalb wird die Brücke am Dienstag von 8.30 Uhr bis 16.00 Uhr für alle Autos gesperrt, die nach Saarbrücken hineinfahren wollen. Die Umleitung erfolgt über den Ludwigskreisel. Am Mittwoch erfolgt die Sperrung dann in die andere Fahrtrichtung, also stadtauswärts. Die Umleitung erfolgt über Jägersfreude Richtung Friedrichsthal.