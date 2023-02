Polizei und Feuerwehr im Einsatz : Feuer-Alarm in Friedrichsthal – Rauch aus Linienbus

Feuerwehr-Einsatz in Friedrichsthal am frühen Morgen. (Symbolbild) Foto: dpa/Philipp von Ditfurth

Friedrichsthal Die Feuerwehr ist am frühen Mittwochmorgen in Friedrichsthal zu einem Einsatz ausgerückt. Dabei wurde der Brand eines Linienbusses gemeldet. Was die Polizei dazu sagt.

Ein Notruf hat am Mittwochmorgen, 8. Februar, die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Demnach erreichte die Einsatzkräfte in Friedrichsthal (Regionalverband Saarbrücken) kurz vor 7.30 Uhr ein Alarm wegen Brandes in einem Linienbus. Ein Sprecher der Polizei in Sulzbach bestätigt entsprechende SZ-Informationen.

Demnach ging es um einen Bus in der Heinitzer Straße. Die Feuerwehr rückte aus – und konnte alsbald Entwarnung geben.

Einsatz der Feuerwehr: Was die Helfer in Friedrichsthal entdeckten

So sei Qualm offenbar aus dem Bereich hervorgequollen, wo der Motor ist. Allerdings habe es kein offenes Feuer gegeben. Die Lage sei rasch im Griff gewesen.

Zudem sei der Bus zu jenem Zeitpunkt ohne Passagiere unterwegs gewesen. Darum habe es auch keine Verletzten gegeben.