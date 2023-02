Update der Polizei : Tödlicher Arbeitsunfall in der Dillinger Hütte – mehrere mögliche Ursachen stehen im Raum

Nach dem tödlichen Arbeitsunfall bei der Dillinger Hütte gehen die Ermittlungen weiter. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

Dillingen Nachdem ein Mann bei einem Arbeitsunfall in der Dillinger Hütte ums Leben kam, ist die Kripo mitten in den Ermittlungen, wie es zu dem Unglück gekommen war. Am heutigen Dienstag könnte eine Befragung anstehen.