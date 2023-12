Feuerwehren rückten aus Kaminbrand heilt Einsatzkräfte in Gehweiler auf Trab

Zu einem Kaminbrand ist der Löschbezirk Wadrill der Freiwilligen Feuerwehr Wadern am Sonntagnachmittag gegen 13 Uhr per Meldeempfänger zu einem Wohnhaus in der Hunsrückstraße in Gehweiler alarmiert worden. Auch das Drehleiter-Fahrzeug der Feuerwehr Wadern war alarmiert, zudem der zuständige Schornsteinfegermeister Patrick Müller (Wadrill) zum Brandort angefordert worden.