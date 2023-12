Erste Indizien zur Brandursache Feuerwehr rettet 11 Bewohner aus brennendem Gebäude in Großrosseln

Update | Großrosseln · Rettungseinsatz für die Feuerwehr am frühen Morgen in Großrosseln. Dort ist ein Wohnhaus in Brand geraten, in dem sich zum Zeitpunkt des Feuers mehrere Menschen aufhielten, darunter auch sechs Kinder.

12.12.2023 , 11:54 Uhr

Einsatz am frühen Morgen für die Ehrenamtlichen des Löschbezirks Großrosseln Foto: Freiwillige Feuerwehr Großrosseln